С 2025 года вырастет ставка налога на прибыль. И для IT-компаний тоже

С начала 2025 года основная ставка налога на прибыль увеличится с 20 до 25%. При этом в федеральный бюджет налог будет исчисляться по ставке 8% вместо 3%, а в бюджеты регионов она остается прежней – 17%.

Об этом рассказывает региональное УФНС на своем сайте.

Ранее Минфин в письме от 28.08.2024 № 03-03-06/1/81387 пояснял, что повышение ставки касается в том числе резидентов ТОР. Об этом мы рассказывали тут.

IT-компании, у которых была ставка по налогу на прибыль 0%, с 1 января 2025 года исчисляют налог в федеральный бюджет по ставке 5%. При этом в региональный бюджет ставка сохранится 0%.

Что будет с ежемесячными авансами у таких компаний, мы писали тут.

Для малых технологических компаний в 2025-2030 годах регионы вправе установить пониженную ставку по налогу на прибыль в части регионального бюджета.

По прежней ставке налога в размере 20% будут облагаться доходы владельцев лицензий на недропользование.

Отметим, что ставку налога на прибыль также планируют повысить для радиоэлектронных компаний. Законопроект прошел 1 чтение.

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