С 4 декабря за «бумажный» НДС будет уголовная ответственность

4 декабря 2024 года вступают в силу поправки в УК, которые ужесточат ответственность за подачу в налоговую заведомо подложных счетов-фактур и деклараций. Эти документы нужны для получения вычетов по НДС.
Предусмотрено несколько видов наказания:
штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от 1 года до 2 лет;
принудительные работы до 4 лет;
лишение свободы на этот же срок с возможным штрафом до 80 тыс. рублей.
Документы признают подложными, если в них есть недостоверная информация об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче имущественных прав.
Ранее мы сообщали, что принят закон о введении уголовной ответственности за сбыт и подачу в налоговую заведомо подложных счетов-фактур и деклараций.
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