С 4 декабря за «бумажный» НДС будет уголовная ответственность

Если подать в налоговую заведомо подложные счета-фактуры и декларации, то можно получить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на четыре года.

4 декабря 2024 года вступают в силу поправки в УК, которые ужесточат ответственность за подачу в налоговую заведомо подложных счетов-фактур и деклараций. Эти документы нужны для получения вычетов по НДС.

Предусмотрено несколько видов наказания:

штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от 1 года до 2 лет;

принудительные работы до 4 лет;

лишение свободы на этот же срок с возможным штрафом до 80 тыс. рублей.

Документы признают подложными, если в них есть недостоверная информация об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче имущественных прав.

Ранее мы сообщали, что принят закон о введении уголовной ответственности за сбыт и подачу в налоговую заведомо подложных счетов-фактур и деклараций.