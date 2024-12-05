С 1 марта 2025 года предоставлять отгулы нужно по-новому

Эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала о том, как изменится порядок предоставления отгулов за работу в выходной день. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года.

Сотрудник по своему желанию может использовать день отдыха в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день. Также он имеет право присоединить отгул к отпуску.

Если на день увольнения работника у него будут неиспользованные отгулы, то их нужно оплатить. Размер выплаты считается как разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день.

Эта разница выплачивается работнику за все отгулы, которые не были использованы в период трудовой деятельности в компании.