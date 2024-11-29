Работодатели стали тратить больше денег на корпоративное обучение сотрудников

Расходы на образование превысили 550 млн рублей. Время обучения одного сотрудника выросло с 37 до 40 часов.

Годовые затраты крупных компаний на корпоративное образование достигли 557 млн рублей, или 1,3% от фонда оплаты труда (ФОТ).

Из-за дефицита кадров работодатели готовы нанимать сотрудников без опыта или с недостаточным уровнем компетенций, а потом обучать их. Если в 2023 году на одно учащегося корпоративного университета приходилось 37 часов, то теперь — 40. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Развитию профессиональных навыков посвящены 57% образовательных программ, 31% направлены на улучшение социальных навыков, а на повышение цифровых компетенций — 12%.

«ИИ используется для совершенствования процессов и создания другого опыта обучения, когда часть функций преподавателя выполняет ИИ. Например, он помогает глубже понять человека и может формировать рекомендации, создавать контент, проверять работы», — сказал замгендиректора СберУниверситета Александр Шаталов.

Во многих компаниях стали развивать собственные образовательные проекты, когда специалисты организации занимаются преподавательской деятельностью.