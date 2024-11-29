Минэкономразвития: колебания рубля вызваны спекуляциями на рынке

Власти работают над тем, чтобы курс рубля вернулся к фундаментальным значениям.

Министр экономического развития Максим Решетников объяснил причины падения курса рубля на этой неделе. Он считает, что на ситуацию повлияли разовые факторы, в том числе и спекулятивного характера.

«Правительство работает в тесной координации с Центральным банком для принятия необходимых решений. Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям. Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера», — сказал Решетников.

Также он добавил, что торговый баланс страны в октябре был на 8% выше прошлогоднего уровня. Показатель вырос на 11,8 млрд долларов за счет экспорта.

Сейчас Центробанк принимает меры, чтобы снизить амплитуду курсовых скачков. Например, до конца года приостановили покупки валюты по бюджетному правилу.

Недавно мы писали, что курс юаня поднялся выше 15 рублей, а доллар стоил уже 112 рублей.