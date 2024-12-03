61% покупателей выбирают в качестве новогодней акции снижение цены

Эффективность и влияние на покупателя акций сильно различаются и не всегда позволяют реализовать потенциал сезона полностью.
Это данные аналитического агентства Nielsen.
На вопрос «Какие акции и скидки способны подтолкнуть вас к покупкам в новогодний период» доли покупателей распределились следующим образом:
61% выбирают самую простую и понятную стратегию — скидку в виде снижения цены;
33% потребителей подтолкнет к покупке дополнительная скидка, кешбэк или баллы в программе лояльности;
22% отреагируют на акцию в виде дополнительного товара или объема продукции;
14% обратят внимание на праздничный набор товаров из разных категорий под одним брендом;
10% покупателей предпочитают неценовые акции (например, подарок за покупку).
Поэтому стоит учитывать потребительские предпочтения при планировании маркетинговых акций и постановке плана продаж.
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