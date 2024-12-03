61% покупателей выбирают в качестве новогодней акции снижение цены

Покупатели по-разному реагируют на скидки и принимают решение о покупке накануне Нового года. Эти новогодние акции особенно актуальны, ведь бизнес рассчитывает на высокий сезон продаж.

Эффективность и влияние на покупателя акций сильно различаются и не всегда позволяют реализовать потенциал сезона полностью.

Это данные аналитического агентства Nielsen.

На вопрос «Какие акции и скидки способны подтолкнуть вас к покупкам в новогодний период» доли покупателей распределились следующим образом:

61% выбирают самую простую и понятную стратегию — скидку в виде снижения цены ;

33% потребителей подтолкнет к покупке дополнительная скидка, кешбэк или баллы в программе лояльности;

22% отреагируют на акцию в виде дополнительного товара или объема продукции;

14% обратят внимание на праздничный набор товаров из разных категорий под одним брендом;

10% покупателей предпочитают неценовые акции (например, подарок за покупку).

Поэтому стоит учитывать потребительские предпочтения при планировании маркетинговых акций и постановке плана продаж.