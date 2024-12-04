Новые блоги на «Клерке» в ноябре: проверка контрагентов, 1С, онлайн-кассы, электронные документы, обучение для бухгалтеров и др.

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — блог про выбор и проверку контрагентов, риски ведения бизнеса, а также проверку новых сотрудников перед приемом на работу.

Форма — пишет про создание и подписание электронных документов, советы и лайфхаки при оформлении различных договоров.

BarkalovaExpert (Клуб бухгалтеров) — все о бухучете и налогах, обучение для бухгалтеров от очень яркого эксперта! Она рассказывает про выплату дивидендов, новые ФСБУ, переходящие договоры 2024-2025 при НДС на УСН и др.

Oplatym.ru — блог про быстрые, надежные оплаты и международные переводы без лишних хлопот. В том числе Alipay, Booking или Airbnb, Google One, свои услуги как платежного агента.

WiseAdvice-IT — блог 1С-Интегратора. Помогает клиентам управлять бизнесом с помощью цифровых решений. Все секреты 1С, как она меняет бухгалтерию, как выбрать идеальную версию 1С:Бухгалтерия 8.

Онлайн-Чеки — блог о б езопасности и законности каждого платежа. Про выбор облачной кассы, изменения с 2025 года по ККТ и кассовым чекам.

ABCEX — блог о цифровых валютах.