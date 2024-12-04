Новые блоги на «Клерке» в ноябре: проверка контрагентов, 1С, онлайн-кассы, электронные документы, обучение для бухгалтеров и др.

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — блог про выбор и проверку контрагентов, риски ведения бизнеса, а также проверку новых сотрудников перед приемом на работу.
Форма — пишет про
создание и подписание электронных документов, советы и лайфхаки при оформлении различных договоров.
BarkalovaExpert (Клуб бухгалтеров) — все о бухучете и налогах, обучение для бухгалтеров от очень яркого эксперта! Она рассказывает про выплату дивидендов, новые ФСБУ, переходящие договоры 2024-2025 при НДС на УСН и др.
Oplatym.ru — блог про
быстрые, надежные оплаты и международные переводы без лишних хлопот. В том числе
Alipay, Booking или Airbnb, Google One, свои услуги как платежного агента.
WiseAdvice-IT — блог
1С-Интегратора. Помогает клиентам управлять бизнесом с помощью цифровых решений. Все секреты 1С, как она меняет бухгалтерию, как выбрать идеальную версию 1С:Бухгалтерия 8.
Онлайн-Чеки — блог о б
езопасности и законности каждого платежа. Про выбор облачной кассы, изменения с 2025 года по ККТ и кассовым чекам.
ABCEX —
блог о цифровых валютах.
International Expert — блог про в
торое гражданство с законной гарантией, ВНЖ и релокантов. Болгария, США, Сербия, Киргизия и др. страны.
На каждый блог можно подписаться, а еще о каждой компании можно оставлять отзывы в рейтинге. В нашем рейтинге только честные отзывы и комментарии, которые никто не удаляет!
Начать дискуссию