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Новые блоги на «Клерке» в ноябре: проверка контрагентов, 1С, онлайн-кассы, электронные документы, обучение для бухгалтеров и др.

Каждый месяц на «Клерке» компании заводят свои блоги, в том числе чтобы повысить доверие и интерес аудитории к своему бизнесу.

  • ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — блог про выбор и проверку контрагентов, риски ведения бизнеса, а также проверку новых сотрудников перед приемом на работу.

  • Форма — пишет про

    создание и подписание электронных документов, советы и лайфхаки при оформлении различных договоров.

  • BarkalovaExpert (Клуб бухгалтеров) — все о бухучете и налогах, обучение для бухгалтеров от очень яркого эксперта! Она рассказывает про выплату дивидендов, новые ФСБУ, переходящие договоры 2024-2025 при НДС на УСН и др.

  • Oplatym.ru — блог про

    быстрые, надежные оплаты и международные переводы без лишних хлопот. В том числе

    Alipay, Booking или Airbnb, Google One, свои услуги как платежного агента.

  • WiseAdvice-IT — блог

    1С-Интегратора. Помогает клиентам управлять бизнесом с помощью цифровых решений. Все секреты 1С, как она меняет бухгалтерию, как выбрать идеальную версию 1С:Бухгалтерия 8.

  • Онлайн-Чеки — блог о б

    езопасности и законности каждого платежа. Про выбор облачной кассы, изменения с 2025 года по ККТ и кассовым чекам.

  • ABCEX

    блог о цифровых валютах.

  • International Expert — блог про в

    торое гражданство с законной гарантией, ВНЖ и релокантов. Болгария, США, Сербия, Киргизия и др. страны.

На каждый блог можно подписаться, а еще о каждой компании можно оставлять отзывы в рейтинге. В нашем рейтинге только честные отзывы и комментарии, которые никто не удаляет!

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