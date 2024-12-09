Госдума поддержала предложение о взыскании долгов по ЖКХ без суда

Разработанным депутатами законопроектом предусмотрена возможность взыскания долгов по коммунальным услугам во внесудебном порядке. Исполнительная надпись нотариуса дает право кредитору принудительно взыскать деньги или имущество с должника без обращения в суд.
Инициаторы законопроекта отмечают, что внедрение института исполнительной надписи нотариуса для взыскания задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги приведет к значимому экономическому эффекту — повышению платежной дисциплины в сфере ЖКХ, сокращению общего объема задолженности, снижению нагрузки на судебную систему.
Проект будет рассмотрен в первом чтении 12 декабря.
В случае подписания Президентом он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Ранее мы сообщали, что налоговые долги с физлиц будут взыскивать без решения суда.
Комментарии3
Большая работа по уходу от наличных денег получается проделана зря. Налоги внесудебно, ЖКУ внесудебно. Возвращаемся к наличке. Деньги целее будут.
Какой долг Управляющая компания или ТСЖ захотели - тот и подлежит взысканию. Главное, чтобы подпись нотариуса стояла.
Вообще-то, нотариусу глубоко фиолетово копию какой бумажки заверить.
Ещё бы они не поддержали!
23 ноября подаёшь сведения о показаниях счётчика, 6 декабря приходит сообщение от Газпрома: "Ваш долг составляет ХХХХ рублей. Во избежание взыскания через суд срочно внесите платеж. Госпошлина при подаче в суд от 2000 до 20000 рублей."
Срок оплаты до 10 числа следующего месяца? Не, не слышали.