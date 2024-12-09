Госдума поддержала предложение о взыскании долгов по ЖКХ без суда

Комитет Госдумы по законодательству поддержал законопроект, в соответствии с которым взыскивать долги можно с исполнительной надписью нотариуса.

Разработанным депутатами законопроектом предусмотрена возможность взыскания долгов по коммунальным услугам во внесудебном порядке. Исполнительная надпись нотариуса дает право кредитору принудительно взыскать деньги или имущество с должника без обращения в суд.

Инициаторы законопроекта отмечают, что внедрение института исполнительной надписи нотариуса для взыскания задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги приведет к значимому экономическому эффекту — повышению платежной дисциплины в сфере ЖКХ, сокращению общего объема задолженности, снижению нагрузки на судебную систему.

Проект будет рассмотрен в первом чтении 12 декабря.

В случае подписания Президентом он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее мы сообщали, что налоговые долги с физлиц будут взыскивать без решения суда.