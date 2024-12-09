Жилищное законодательство

Госдума поддержала предложение о взыскании долгов по ЖКХ без суда

Комитет Госдумы по законодательству поддержал законопроект, в соответствии с которым взыскивать долги можно с исполнительной надписью нотариуса.

Разработанным депутатами законопроектом предусмотрена возможность взыскания долгов по коммунальным услугам во внесудебном порядке. Исполнительная надпись нотариуса дает право кредитору принудительно взыскать деньги или имущество с должника без обращения в суд.

Инициаторы законопроекта отмечают, что внедрение института исполнительной надписи нотариуса для взыскания задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги приведет к значимому экономическому эффекту — повышению платежной дисциплины в сфере ЖКХ, сокращению общего объема задолженности, снижению нагрузки на судебную систему.

Проект будет рассмотрен в первом чтении 12 декабря.

В случае подписания Президентом он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее мы сообщали, что налоговые долги с физлиц будут взыскивать без решения суда.

Комментарии

3
  • Артем

    Большая работа по уходу от наличных денег получается проделана зря. Налоги внесудебно, ЖКУ внесудебно. Возвращаемся к наличке. Деньги целее будут.

  • VadimBA

    Исполнительная надпись нотариуса дает право кредитору принудительно взыскать деньги или имущество с должника без обращения в суд.

    Какой долг Управляющая компания или ТСЖ захотели - тот и подлежит взысканию. Главное, чтобы подпись нотариуса стояла.

    Вообще-то, нотариусу глубоко фиолетово копию какой бумажки заверить.

  • Ирина
    Специалист

    Ещё бы они не поддержали!

    23 ноября подаёшь сведения о показаниях счётчика, 6 декабря приходит сообщение от Газпрома: "Ваш долг составляет ХХХХ рублей. Во избежание взыскания через суд срочно внесите платеж. Госпошлина при подаче в суд от 2000 до 20000 рублей."

    Срок оплаты до 10 числа следующего месяца? Не, не слышали.