🎁 За подарок в виде квартиры надо заплатить НДФЛ

Если вам подарили квартиру и даритель не входит в перечень родственников, то за такой подарок надо отчитаться по форме 3-НДФЛ и заплатить налог.

Разъяснение дает Минфин в письме от 06.11.2024 № 03-04-05/108874.

Вот перечень родственников, которые могут подарить квартиру без налоговых последствий:

супруги;

родители;

дети;

дедушки и бабушки;

внуки;

братья и сестры.

Если вы получили в дар квартиру от человека, который не входит в этот перечень, то надо сдавать 3-НДФЛ и платить НДФЛ.

Как считать НДФЛ, мы рассказывали тут. Налоговая база по НДФЛ = кадастровая стоимость квартиры на 1 января года, когда было дарение.

ФНС в письме от 29.01.2024 № БС-4-11/831@ поясняла, что квартира, подаренная двоюродным братом, облагается НДФЛ.

Кстати, можно через суд доказать, что даритель – по факту родственник. И тогда НДФЛ не будет. Например, мы рассказывали, что близким родственником суд может признать прабабушку.