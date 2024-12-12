Многодетная сотрудница может выбирать время для отпуска, но о его делении надо договариваться

В отпуск ходят по графику, но есть категории сотрудников, которые имеют право уйти в отпуск в удобное для них время.

Среди них – работники, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, младшему из которых менее 14 лет.

Например, если у сотрудницы 3 детей в возрасте 9, 12 и 16 лет, то у нее есть право выбрать себе дату отпуска.

При этом отпуск можно делить на части, одна из которых – не менее 14 дней. Остальные части – хоть по одному дню (даже если это выходной).

Но деление отпуска на части идет по соглашению между работником и работодателем. Если они не могут договориться, то отпуск предоставляется полной продолжительности без разделения на части.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 14.11.2024 № 14-6/ООГ-6616.

Как фиксируется согласие сотрудника на деление отпуска, мы рассказывали тут.

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