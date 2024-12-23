7% компаний работают с генеративным искусственным интеллектом

Заместитель руководителя Роструда Денис Васильев рассказал, что большинство работодателей пока не внедрили технологию искусственного интеллекта в своей работе. Это сделали только 7% компаний, но 35% готовы рассмотреть эту идею, когда ИИ станет массовым.

В основном генеративным ИИ пользуются для создания изображений, аудио, видео и текстов. В 15% организаций сотрудники активно пользуются чат-ботами для решения рабочих задач. Об этом сказано в исследовании на сайте Роструда.

«Пока этот инструмент не идеален, однако в роли помощника приносит много пользы — в среднем на 15% ускоряет выполнение работы в различных профессиях — ИТ-разработка, аналитика, написание текстов, документооборот, подбор персонала, обучение, научная работа и во многих других профессиях экономики знаний», — сказал руководитель исследования Петр Отоцкий.

Также он добавил, что ИИ не замещает, а дополняет человека. Новые технологии позволят повысить производительность труда сотрудников, которые работают с большими данными и обрабатывают текстовую информацию.