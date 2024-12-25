59% россиян нарастили свой доход в 2024 году

Стали больше зарабатывать за счет подработок 31% участников опроса, а 16% увеличили доход после смены вида деятельности.

В 2024 году удалось увеличить доход 59% россиян. У 16% зарплаты выросли после смены сферы деятельности, тогда как 31% стал брать подработки.

Только 8% сменили работу на аналогичную, но с более высокой ставкой. 4% нарастили доход после повышения квалификации и получения дополнительного образования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В конце 2023 года 85% респондентов собирались улучить финансовое положение в 2024 году. Тогда поменять сферу деятельности хотели 35%, подрабатывать — 33%, а получать больше за счет новых навыков и образования — 6%.

«Несмотря на амбициозные планы, значительная часть граждан столкнулась с реалиями, которые повлияли на их финансовые решения: трудностями поиска подходящих вакансий и стремлением сохранить стабильность. Тем не менее две трети опрошенных добились своих целей, что демонстрирует высокую адаптивность к экономическим вызовам», — сказала директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

41% участников опроса решили не вносить изменений в свою работу: им и так нравится текущий уровень заработка, а также они опасаются нестабильности на рынке труда. Россияне признались, что взяли под контроль свои расходы и научились управлять финансами, что снизило потребность увеличивать доход.