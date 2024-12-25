Мигрантам могут запретить менять место работы

Сейчас в патенте на работу указывают только специальность иностранного сотрудника, но Минстрой планирует добавить туда название конкретной компании, где работает мигрант.

Минстрой хочет запретить иностранцам менять место работы, чтобы строители не уходили в таксисты и курьеры. Для этого в патенте будут указывать конкретную компанию (место работы), а не специализацию сотрудника.

По мнению министерства, такие поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» сократят текучесть кадров и усилят контроль за мигрантами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на план поддержки строительной отрасли. Сейчас документ на согласовании в аппарате правительства. Минфин и Минтруда поддержали идею Минстроя.

«План мероприятий направлен на поддержку строительной отрасли, привлечение квалифицированных работников в порядке организованного набора будет способствовать восполнению дефицита кадров в одной из важнейших сфер экономики», — сказали в Министерстве труда.

Сейчас в сфере строительства и ЖКХ работают 11,5 млн человек, из них около 1 млн иностранцев. Недавно мы писали, что на 2025 год правительство утвердило 80% квот на привлечение мигрантов в строительство.