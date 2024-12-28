Во время обычного отпуска право на пособие по уходу за ребенком сохраняется

Чтобы получать пособие по уходу за ребенком, не обязательно быть в отпуске по уходу за ребенком. Можно прервать декрет, выйти на работу и сохранить право на пособие.

В данном случае работодатель не должен сообщать в СФР о выходе сотрудницы из отпуска по уходу.

Об этом сообщает СФР в письме от 20.12.2024 № 14-20/64386.

Если женщина вышла на работу, то она имеет право на ежегодный отпуск. При этом во время ежегодного отпуска за сотрудницей сохраняется право на пособие по уходу за ребенком.

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