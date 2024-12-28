IT-компаниям перестали давать кредиты

У банков не хватает свободных денег, чтобы финансировать IT-проекты. Из-за этого могут приостановиться разработки в сфере импортозамещения.

Банки прекратили выдавать IT-компаниям кредиты под новые проекты. Им или не предоставляют займы, или предлагают средства по заградительным ставкам из-за нехватки свободных денег.

Проблема с финансированием отрасли скажется на сфере импортозамещения, многие проекты могут приостановить. Об этом пишут «Известия».

«Крупным разработчикам, которым периодически приходится закрывать кассовые разрывы с помощью кредитов, сейчас тоже никто ничего не дает по льготным ставкам», — сказал собеседник издания.

О трудностях с кредитами также рассказали представители высокотехнологичных компаний. Они связывают это с повышением ключевой ставки. Сейчас большинство клиентов открывают депозиты под большие проценты, но через несколько месяцев банкам придется их выплачивать, поэтому у них не хватает свободных средств на кредитование крупных проектов.

Кроме того, IT-компаниям практические нечего внести в залог, а интеллектуальную собственности кредитные организации отказываются принимать.

«Если раньше отказы были скорее исключением, то сейчас это становится системной проблемой. Даже крупные игроки рынка сталкиваются с тем, что банки либо отказывают в финансировании, либо предлагают настолько высокие ставки, что кредит становится экономически нецелесообразным», — объяснил директор по развитию web-технологий Artezio Сергей Матусевич.

В декабре 2024 года рост корпоративного кредитования в банковской сфере замедлился до 0,8%. В октябре этот показатель составлял 2,3%.