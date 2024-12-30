Строительство признали самой высокооплачиваемой сферой в 2024 году

Работодатели предлагали строителям в среднем больше 107 тысяч рублей, а менеджерам по продаже недвижимости и риелторам — свыше 100 тысяч.

В 2024 году работодатели из сферы строительства предлагали новым сотрудникам около 107 807 рублей в месяц.

По сравнению с 2023 годом работодателем стали нужны стекольщики, фасадчики и кровельщики. Число таких вакансий выросло на 189%, 149% и на 144% соответственно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Работа».

«Сфера строительства и ремонта остается одной из самых высокооплачиваемых отраслей на российском рынке труда в 2024 году, что связано с развитием строительных проектов и реализацией ряда инфраструктурных проектов», — сказал директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

На втором месте по уровню предлагаемых зарплат — сфера продажи и управления недвижимостью. Работодатели готовы платить новым менеджерам по продажам и риелторам 100 393 рублей в месяц.

Третье место занимает логистика. Грузоперевозчикам и доставщикам предлагали в среднем 98 616 рублей при полной занятости. Спрос на дальнобойщиков вырос на 20%, на логистов — на 14%.

За 2024 год на 45% стали больше зарплаты в сфере организации мероприятий, где сотрудники получают около 60 459 рублей в месяц. Зарплатные предложения на 42% увеличились в области клиентского сервиса, специалистам платят 72 534 рубля. Работодатели стали на 37% выше оплачивать труд производителей промышленного оборудования и станков, им платят около 97 045 рублей в месяц.