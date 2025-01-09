В 2025 году сотрудники приостановивших работу предприятий могут перейти в другую компанию

Если компания приостановила работу, ее сотрудники смогут временно перейти к другому работодателю. При этом срок трудового договора на основном месте работы не прервется.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 26 декабря 2024 года № 1902. Документ продлил на 2025 год особый порядок перехода сотрудников в другие предприятия, если их основная компания приостановила работу.

Чтобы перейти на новое место работы, нужно письменное согласие работника и направление центра занятости населения. Работодатели, которые готовы пригласить временных специалистов, должны заключить с ними срочный трудовой договор с возможностью продления.

В таком случае договор с основным работодателем будет приостановлен, но срок его действия не прервется. После расторжения срочного контракта сотрудник сможет вернуться на прежнее место работы.

Особый порядок трудоустройства сотрудников предприятий, которые приостановили работу, действует с 2024 года.