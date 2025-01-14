Оформить дарственную на жилье теперь можно только у нотариуса

Чтобы собственники жилья не попадали на уловки мошенников, оформлять дарственные разрешили только у нотариусов.

13 января 2025 года вступили в силу поправки в ГК, по которым подарить недвижимость можно только через нотариуса.

Изменения позволят защитить собственников жилья от мошенников. Раньше можно было прийти в МФЦ, подписать документ и остаться без имущества. Сейчас злоумышленники не смогут так легко обманывать россиян. За оформлением дарственных будут следить нотариусы, которые удостоверят, что владелец квартиры понимает, что происходит.

«Взаимодействие нотариата и Росреестра осуществляется в электронном формате, что обеспечивает быстрое и комфортное получение государственных услуг гражданами», — сказали в Росреестре.

Подарить квартиру будет дешевле: услуги нотариусов составляют 0,5% от суммы договора, но не больше 20 тыс. рублей. К цене прибавляется региональный тариф. Например, за дарственную самой шикарной квартиры в центре Москвы придется заплатить не больше 27 тыс. рублей. Тогда как раньше обращение к риелторам обходилось дороже.