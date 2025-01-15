Сокращенным совместителям будут платить среднюю зарплату за время трудоустройства

Если совместителей сократили на основной работе и они обратились в центр занятости, то работодателя обяжут выплачивать им зарплату до момента нового трудоустройства.

Минтруд планирует внести изменения в ТК, чтобы работники-совместители, которых уволили с основного места работы по сокращению или по причине ликвидации компании, получали средний месячный заработок. Проект опубликован на федеральном портале.

Работодатель будет обязан перевести деньги в течение второго месяца и далее третьего месяца до момента трудоустройства работника. Это правило будет действовать, если сотрудник в течение 14 рабочих дней после увольнения обратился в службу занятости. Об этом пишет RG.RU.

«Учитывая, что увольнение с основной работы лишает гражданина существенной части дохода, в этот период ему и его семье требуется материальная поддержка. На это и направлены предлагаемые изменения в трудовом законодательстве», — сказал заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

Если работника уволили из организации в районах Крайнего Севера, то средний заработок он получит за второй, третий месяц и далее четвертый-шестой месяцы до следующего трудоустройства.

Причиной поправок послужило постановление Конституционного суда. О нем мы рассказывали тут.