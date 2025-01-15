Сокращенным совместителям будут платить среднюю зарплату за время трудоустройства

Минтруд планирует внести изменения в ТК, чтобы работники-совместители, которых уволили с основного места работы по сокращению или по причине ликвидации компании, получали средний месячный заработок. Проект опубликован на федеральном портале.
Работодатель будет обязан перевести деньги в течение второго месяца и далее третьего месяца до момента трудоустройства работника. Это правило будет действовать, если сотрудник в течение 14 рабочих дней после увольнения обратился в службу занятости. Об этом пишет RG.RU.
«Учитывая, что увольнение с основной работы лишает гражданина существенной части дохода, в этот период ему и его семье требуется материальная поддержка. На это и направлены предлагаемые изменения в трудовом законодательстве», — сказал заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.
Если работника уволили из организации в районах Крайнего Севера, то средний заработок он получит за второй, третий месяц и далее четвертый-шестой месяцы до следующего трудоустройства.
Причиной поправок послужило постановление Конституционного суда. О нем мы рассказывали тут.
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