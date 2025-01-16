В ТК внесут поправки по выходному пособию совместителей

Уволенным по сокращению будут платить выходное пособие, даже если у них есть другая работа.

Минтруд разработал проект поправок в ТК.

Причиной внесения поправок послужило постановление Конституционного суда.

Сейчас работодатель платит пособие за второй месяц только тем бывшим сотрудникам, которые к тому моменту не нашли новую работу. Но у некоторых сотрудников другая работа была и до сокращения, они работали по совместительству у другого работодателя.

Сейчас в таком случае пособие не платят. Будут платить.

В ТК пропишут, что работникам, которые на день увольнения работали по совместительству и продолжили выполнение этой работы после увольнения с основного места, предоставляются гарантии в общем порядке.

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