Роструд внедряет новый индикатор риска для контроля за оплатой труда

В 2025 году Роструд запускает новый индикатор риска, который поможет своевременно выявлять снижение уровня оплаты труда отдельных категорий медиков и оперативно реагировать на потенциальные нарушения.

На основе данных из Социального фонда индикатор будет фиксировать снижение зарплаты у 25% и более работников медицинских организаций отдельных категорий медперсонала. Это врачи, медработники с высшим (в т. ч. немедицинским) образованием, средний и младший медицинский персонал. Это может свидетельствовать о возможном нарушении трудового законодательства в части своевременной и в полном объеме выплаты зарплаты.

Срабатывание индикатора будет основанием для проверки.

При этом нарушения не будет, когда снижение оплаты труда связано с объективными причинами. Например — длительный больничный, отпуск по уходу за ребенком, уменьшение объема выполняемых работ по инициативе работника (оформление на полставки) и прочее, уточняет Роструд.

Благодаря индикаторам удается восстановить трудовые права работников проактивно. То есть до того, как человек обратился в трудовую инспекцию.

В результате срабатывания индикаторов и принятым мерам в 2024 году восстановлены трудовые права более 8 тыс. работников. В том числе выплачена задержанная зарплата на сумму свыше 345 млн руб.