Работодатели будут выбирать заявки студентов для целевого обучения

Перед началом обучения в вузах заказчики целевых мест смогут посмотреть заявки абитуриентов на портале «Работа России».

Заказчики целевого обучения смогут изучить заявки абитуриентов до их зачисления в вузы.

Изменения позволят эффективно вести целевой прием в вузы, а работодатели будут оперативно получать информацию об абитуриентах, которые откликнулись на предложения на портале «Работа России». Об этом пишут «Известия».

Сейчас школьники выбирают будущую профессию следующим образом: сначала смотрят на образовательную организацию, а уже потом на конкретное рабочее место. Доктор педагогических наук Владимир Блинов считает, что при таком подходе ошибки почти неизбежны.

«Программа профессионального образования фактически избирается людьми, не имеющими ясных представлений о будущей профессии, об условиях труда, уровне заработной платы и других критериях <…>. В результате велика доля случаев трудоустройства не по специальности», — сказал Блинов.

В 2025 году есть спрос на рабочие, производственные, IT-специальности, а также на массовые (логистика, общепит, розничная торговля). Основной дефицит кадров сейчас приходится на массовые и рабочие профессии, где конкуренция держится на минимальных значениях. Соискатели подают меньше четырех резюме на одну вакансию.

Недавно мы писали, что на «водителя, тракториста, сварщика, повара, швею и др.» предложено обучать бесплатно.