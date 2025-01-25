Молочный сахар облагается НДС 10%

Продовольственные товары облагаются НДС 10%, если они входят в перечень.

Этот перечень утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

Ориентироваться надо на код ОКПД2. В нем использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования: группировки верхнего уровня включают всю последующую детализацию.

Там есть код ОКПД 2 10.51.54.110 «Сахар молочный», он включает код ОКПД 2 10.51.54.113 «Сахар молочный пищевой».

Таким образом, при реализации товара «Сахар молочный пищевой», имеющего код ОКПД 2 10.51.54.113, применяется ставка НДС 10%.

Присвоение продукции кода по ОКПД2 подтверждается имеющейся документацией на эту продукцию, в том числе декларациями (сертификатами) о соответствии.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.12.2024 № 03-07-07/126790.

Поясним, молочный сахар (лактоза) — это вещество, которое содержится в молочных продуктах.

Ранее Минфин пояснял, что ставка НДС 10% будет на: