Еще больше предпринимателей смогут проводить упрощенную оценку условий труда

Малый бизнес, микропредприятия и ИП смогут самостоятельно задекларировать условия труда, если у них нет вредных факторов.

Минтруд в семь раз расширил число направлений для упрощенной оценки труда малого бизнеса. Это смогут сделать ИП, малые и микропредприятия, которые занимаются одним из 86 направлений из перечня правительства.

В новой редакции проекта министерства увеличилось число видов экономической деятельности, где можно применять упрощенный порядок спецоценки условий труда. Их число выросло с 12 до 86.

«Малый бизнес в этих сферах сможет самостоятельно проводить спецоценку условий труда на своих рабочих местах по принципу самодекларирования, без привлечения аккредитованной организации», — сказано на сайте Минтруда.

Список видов деятельности сформировали с учетом уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Минимальный показатель имеет страховой и рекламный бизнес, оптовая и розничная торговля, сфера административных услуг, ремонта одежды и другие.

«У компаний, относящихся к этому перечню, процедура спецоценки станет проще – принцип самодекларирования позволит снизить административную и финансовую нагрузку на малый бизнес, в сферах, где отсутствуют вредные производств», — сказал заместитель Министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Порядок специальной оценки условий труда через самодекларирование ввели в 2022 году для компаний, где работает не больше 15 человек. В упрощенном формате есть чек-лист из 27 вопросов, которые касаются вредных, физических, химических и биологических факторов. Сотрудник должен ознакомиться с этим документом. Если опасностей нет, то компания может самостоятельно задекларировать условия труда.

При наличии вредных факторов, работодателю придется обратиться в аккредитованную организацию, чтобы провести измерения.