Минтруд сделал прогноз рынка труда до 2030 года. Нужно 3,1 млн работников

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков проинформировал о текущем состоянии и перспективах развития рынка труда и сферы занятости населения, а также ответил на вопросы парламентариев.

По его словам, нельзя говорить о рынке труда и занятости, не затрагивая тему демографии.

«Сегодня в стране зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. При этом также мы имеем достаточно высокие показатели вовлечения, занятости наших граждан – порядка 75 миллионов человек», — сказал Котяков.

Министр сообщил о формировании прогноза рынка труда до 2030 года. Эта работа проводилась в разрезе профессиональных компетенций граждан, видов экономической деятельности, особенностей субъектов РФ. В опросе приняли участие 260 тысяч работодателей страны, с общей штатной численностью более 22 млн человек. В работе участвовали все регионы.

«По результатам прогноза мы видим, что дополнительная потребность в кадрах, с учетом темпов развития экономики, к 2030 году может составить 3,1 миллиона человек по отношению к 2022 году, который был взят за базу при расчетах», — заявил Министр.

С подробным докладом Антон Котяков выступит перед сенаторами 29 января.