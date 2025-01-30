Банки сокращают грейс-периоды, лимиты по кредитным картами и кешбэк

На фоне дорогих кредитов банкам стало невыгодно предоставлять льготные периоды по кредитным картам. Организации пересматривают условия для клиентов.

В начале 2025 года банки продолжили ужесточать условия для пользователей кредитных карт. Они становятся менее выгодными, например, организации урезают льготные периоды, вводят новые комиссии. При высоких ставках кредитования банки не хотят терять доход и предоставлять деньги бесплатно на несколько месяцев.

МТС Банк с февраля сократит льготный период по всем операциям с 111 до 51 дня. Изменения коснутся карт, которые были выпущены до 7 сентября 2021 года, а также с 5 декабря 2021 года по 22 марта 2022 года. Об этом пишут «Известия».

Совкомбанк изменил условия по карте «Халва». С 12 января за снятие средств нужно платить комиссию в размере 399 рублей, причем даже пользователям, у которых есть подписка «Все и Везде» или опциях «Халва.Десятка».

«Чтобы компенсировать выпадающие расходы, банки могут вводить новые или повышать старые комиссии, урезать программы лояльности или сокращать льготные периоды», — сказал экономист Андрей Бархота.

Лимиты по кредиткам сокращает и Газпромбанк. Клиенты заметили, что максимальная сумма лимита уменьшилась до символических 10 тыс. рублей. В декабре 2024 года лимиты решили снизить ВТБ, Сбер, Альфа-Банк, Уралсиб и Ренессанс Банк.