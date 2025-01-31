Больше половины россиян не соблюдают баланс работы и личной жизни

44% сотрудников нашли work-life balance. Об этом чаще всего говорят россияне моложе 35 лет, а также те, кто зарабатывает меньше 100 тысяч рублей.

Найти баланс между работой и личной жизнью смогли 44% россиян, причем порядка 40% больше внимания уделяют работе, а 4% — личной жизни.

45% женщин считают, что им удается соблюдать work-life balance, а среди мужчин — 41%. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Каждый второй сотрудник моложе 35 лет признался, что успешно совмещает работу и свои личные дела. У старшего поколения это не всегда получается.

Мужчины больше внимания уделяют работе — 44% против 40% женщин. Чаще всего смещать приоритет в сторону трудовых отношений приходится сотрудникам в возрасте от 35 до 45 лет.

Также на работе концентрируются те, кто получает больше 100 тыс. рублей в месяц. Сотрудники с меньшим доходом основную ставку делают на личную жизнь или же уверены, что у них все сбалансировано.

Некоторые участники опроса считают, что нашли любимое дело, поэтому им «работать не придется никогда». А среди тех, кто обязан трудиться больше, чем хотелось бы, распространены мечты о четырехдневной рабочей неделе.