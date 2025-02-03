Роструд ответил, можно ли сократить сотрудника на больничном

Если сотрудник находится в отпуске или на больничном, то его нельзя уволить или сократить. Это разрешается сделать только в первый рабочий день после закрытия больничного.

Согласно ч. 2 ст. 180 ТК, работодатель должен предупредить сотрудников о предстоящем сокращении штата не менее чем за два месяца до увольнения. Это нужно сделать персонально и под подпись.

При этом нельзя сократить работника, который находится в отпуске или на больничном.

«Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске», — сказано в телеграм-канале Роструда.

Сотрудника можно будет уволить в первый рабочий день после закрытия листка нетрудоспособности.