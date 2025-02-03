Роструд ответил, можно ли сократить сотрудника на больничном

Согласно ч. 2 ст. 180 ТК, работодатель должен предупредить сотрудников о предстоящем сокращении штата не менее чем за два месяца до увольнения. Это нужно сделать персонально и под подпись.
При этом нельзя сократить работника, который находится в отпуске или на больничном.
«Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске», — сказано в телеграм-канале Роструда.
Сотрудника можно будет уволить в первый рабочий день после закрытия листка нетрудоспособности.
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