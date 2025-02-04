Предпринимателю грозит девять лет колонии за бракованные рубашки для МВД

За поставку некачественных рубашек суд может приговорить гендиректора к девяти годам лишения свободы, оштрафовать на 1 млн рублей и запретить участвовать с госзакупках после освобождения.

Гособвинение просит суд на девять лет лишить свободы бизнесмена Бориса Ляшука за поставку бракованных рубашек для сотрудников МВД. Также прокурор требует назначить штраф в размере 1 млн рублей и запретить впоследствии предпринимателю выполнять госконтракты.

Борис Ляшук — гендиректор ООО «БФМ» — компании, которая поставила 350 тыс. форменных рубашек для полицейских. Физико-химическая экспертиза показала, что ткань и комплектующие не соответствуют требованиям госконтракта. В итоге за хищение более 500 млн рублей предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмен вину не признал. Об этом пишут «Ведомости».

Адвокаты Ляшука считают, что правоохранительные органы необоснованно вмешались в спор и искусственно перевели его в уголовную плоскость.

Госконтракт на общую сумму 564,5 млн рублей был заключен еще в 2017 году. Как считают следователи, при изготовлении рубашек поставщик решил сэкономить и использовал некачественные нити, из-за чего одежда быстро приходила в негодность.

Приговор предпринимателю огласят 10 февраля 2025 года.