Уволенным за прогулы надо оплатить отгулы

Даже если сотрудника увольняют за прогулы, ему все равно надо выплатить компенсацию за неиспользованные отгулы, которые он ранее выбрал вместо двойной оплаты за работу в выходные дни.

Роструд в письме от 23.01.2025 № ПГ/28775-6-1 сообщил, что необходимость выплаты компенсации за неиспользованный день отдыха за работу в выходной день при увольнении напрямую трудовым законодательством не предусмотрена.

Но выплатить ее все равно надо. Основание – постановление Конституционного суда.

Между тем, напомним, что соответствующий закон о компенсации отгулов при увольнении уже принят. Норма заработает с 01.03.2025.

По этому закону работник сможет взять отгул в течение года со дня работы в выходной либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

Если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит – при увольнении сотрудник получит за него компенсацию.