Трудовое право

Уволенным за прогулы надо оплатить отгулы

Даже если сотрудника увольняют за прогулы, ему все равно надо выплатить компенсацию за неиспользованные отгулы, которые он ранее выбрал вместо двойной оплаты за работу в выходные дни.

Роструд в письме от 23.01.2025 № ПГ/28775-6-1 сообщил, что необходимость выплаты компенсации за неиспользованный день отдыха за работу в выходной день при увольнении напрямую трудовым законодательством не предусмотрена.

Но выплатить ее все равно надо. Основание – постановление Конституционного суда.

Между тем, напомним, что соответствующий закон о компенсации отгулов при увольнении уже принят. Норма заработает с 01.03.2025.

По этому закону работник сможет взять отгул в течение года со дня работы в выходной либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

Если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит – при увольнении сотрудник получит за него компенсацию.

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