Минтруд объяснил правила оплаты командировки, если она выпала на выходной

Если в командировке сотрудник работал в выходной или праздничный день по поручению руководителя, то помимо суточных работодатель обязан сделать выплаты за эти дни.

Работник может выбрать:

оплату за работу в выходной или нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере;

оплату за день работы в командировке в одинарном размере + выходной день.

Минтруд уточнил: если в выходной или праздник сотрудник не трудился, а просто находился в командировке, положены только суточные.

При этом средний заработок сохраняется за все рабочие дни командировки по графику командирующей организации, включая дни в пути и время вынужденных остановок.

Ранее мы приводили мнение Роструда, что в командировке сверхурочные не положены.