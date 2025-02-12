Минтруд объяснил правила оплаты командировки, если она выпала на выходной

Работник может выбрать:
оплату за работу в выходной или нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере;
оплату за день работы в командировке в одинарном размере + выходной день.
Минтруд уточнил: если в выходной или праздник сотрудник не трудился, а просто находился в командировке, положены только суточные.
При этом средний заработок сохраняется за все рабочие дни командировки по графику командирующей организации, включая дни в пути и время вынужденных остановок.
Ранее мы приводили мнение Роструда, что в командировке сверхурочные не положены.
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