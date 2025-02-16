Роспотребнадзор напомнил, можно ли вернуть подарочный сертификат

Сегодня подарочные сертификаты выпускаются в виде пластиковых карт, бумажных документов или выдаются в электронном виде как ссылки или коды.

Случается, что одариваемый не хочет обменивать его на товар в данном магазине и предпочитает просто денежную сумму. Бывает, что подарочной картой воспользоваться не удалось — не нашлось подходящего товара в магазине или срок ее действия закончился. Можно ли вернуть деньги за сертификат и может ли магазин отказать в возврате денег?

Роспотребнадзор разъяснил, что согласно определению Верховного суда от 16.03.2022 № 307-ЭС21-16004, «денежные средства, полученные продавцом при реализации подарочных карт, фактически являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться физическими лицами в будущем».

Таким образом, подарочный сертификат не является товаром, а дает право предъявителю приобрести товары, работы и услуги в счет предоплаты. Эта позиция позволила во многих случаях защитить потребителя от практики выпуска подарочных сертификатов со сроками действия.

Кроме того, закон о защите прав потребителей не предусматривает право продавца, получившего деньги за карту предварительной оплаты, удерживать их, если владелец карты требует их вернуть.

В своем желании удерживать денежные средства потребителей некоторые продавцы дошли до Верховного Суда, однако он поддержал Роспотребнадзор и признал право потребителя на возврат денег за ранее приобретенный подарочный сертификат (карту) — определение от 27.12.2018 № 305-АД18-18522 по делу № А40-202419/2017.

Суд указал, что к рассматриваемым правоотношениям по продаже-приобретению подарочных карт следует применять по аналогии нормы, регулирующие отношения договора розничной купли-продажи, при которых приобретение потребителем подарочной карты подтверждает внесение аванса и право на покупку товара в будущем. Соответственно, в силу закона аванс не может быть удержан продавцом.

Таким образом, любой подарочный сертификат можно вернуть продавцу и получить за него деньги.