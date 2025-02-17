Вкладчики жалуются на хищение денег с депозитов

В службе финансового уполномоченного заметили рост жалоб на списание денег со вкладов в результате мошеннических действий. В 2024 году число таких обращений стало в 1,6 раза больше по сравнению с 2023 годом.

С 1,5 до 2,5 тыс. жалоб получила служба на хищение средств с текущих счетов и депозитов. Также клиенты банков жалуются на оформление кредитов от их имени с последующим выводом денег. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на финансового уполномоченного Светлану Максимову.

В январе 2025 года клиенты стали жаловаться на досрочное расторжение вкладов. Это сделали мошенники от имени заявителя, чтобы украсть основную сумму депозита. В итоге клиент потеряет не только вложения, но и доходность по ним.

По данным ЦБ на 1 января 2025 года, население держит в банках 57,5 трлн рублей.