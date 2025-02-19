НДФЛ

❕ При разделении подаренного земельного участка 3-летний срок владения для НДФЛ трансформируется в 5-летний: пример

В общем случае минимальный срок владения имуществом для целей НДФЛ с дохода от его продажи – 5 лет. Но для имущества, подаренного родственником, минимальный срок владения 3 года.

Для земельного участка, который разделили, срок владения после разделения начинает идти с нуля, потому что образуются новые участки с новым кадастровым номером.

И даже если изначально для участка был 3-летний срок владения, потому что он подарен близким родственником, после его раздела срок владения новыми участками будет составлять уже 5 лет.

То есть после раздела право на 3-летний срок утрачивается.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.01.2025 № 03-04-05/366.

Дело в том, что право собственности на новые земельные участки получено не в результате дарения, а в результате действий собственника с ранее полученным земельным участком.

В данном случае минимальный срок владения в отношении новых земельных участков составляет 5 лет.

Пример

У Сергея Петрова в собственности много лет был земельный участок. В январе 2022 года он подарил его своему сыну Владимиру Петрову.

Владимир рассчитывал, что в 2025 году он сможет продать этот участок без НДФЛ.

В марте 2022 года Владимир разделил этот участок на 2 раздельных. Он по-прежнему рассчитывая продать их без НДФЛ через 3 года – после марта 2025 года (когда пройдет 3 года после даты госрегистрации новых участков).

  • Но увы. Как только произошел раздел участков, так по ним не только начал идти новый срок владения, но и этот срок теперь стал 5 лет, а не 3.

Соответственно, продать без НДФЛ эти участки Владимир сможет только после марта 2027 года.

Кстати, аналогичное обнуление срока владения раньше было и по квартирам с перепланировкой (объединение, разделение). Но недавно внесли поправки в НК, по которым для жилья в таких ситуациях срок владения сохраняется.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.

Бухгалтер на ОСНО: Только сегодня! Скидка до 75%!

Разберитесь в налоговой и бухгалтерской отчетности, изучите актуальные изменения 2025 года и получите практические навыки для уверенной сдачи отчетности без ошибок.

Всего за 6 900 ₽ вместо 28 600 ₽. Оплата частями — 1 725 ₽ x 4 платежами.

Скидка действует только сегодня!

Подробнее

Василий Гавриленко
Субсидиарная ответственность

Когда халатность на руку

Как мы перевели акценты и субсидиарную ответственность с бывшего директора на нового, воспользовавшись его ошибками.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Начать дискуссию