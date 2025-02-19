❕ При разделении подаренного земельного участка 3-летний срок владения для НДФЛ трансформируется в 5-летний: пример

Для земельного участка, который разделили, срок владения после разделения начинает идти с нуля, потому что образуются новые участки с новым кадастровым номером.

И даже если изначально для участка был 3-летний срок владения, потому что он подарен близким родственником, после его раздела срок владения новыми участками будет составлять уже 5 лет.

То есть после раздела право на 3-летний срок утрачивается.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.01.2025 № 03-04-05/366.

Дело в том, что право собственности на новые земельные участки получено не в результате дарения, а в результате действий собственника с ранее полученным земельным участком.

В данном случае минимальный срок владения в отношении новых земельных участков составляет 5 лет.

Пример У Сергея Петрова в собственности много лет был земельный участок. В январе 2022 года он подарил его своему сыну Владимиру Петрову. Владимир рассчитывал, что в 2025 году он сможет продать этот участок без НДФЛ. В марте 2022 года Владимир разделил этот участок на 2 раздельных. Он по-прежнему рассчитывая продать их без НДФЛ через 3 года – после марта 2025 года (когда пройдет 3 года после даты госрегистрации новых участков). Но увы. Как только произошел раздел участков, так по ним не только начал идти новый срок владения, но и этот срок теперь стал 5 лет, а не 3. Соответственно, продать без НДФЛ эти участки Владимир сможет только после марта 2027 года.