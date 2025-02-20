С 1 апреля стартует всероссийский опрос работодателей о потребности экономики в кадрах

Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что исходя из поставленных Президентом задач, основная цель нацпроекта «Кадры» — удовлетворение потребности экономики в кадрах в первую очередь за счет внутренних резервов.

Владимир Путин поставил задачу: рассчитать, сколько и каких специалистов, в каких регионах потребуется, чтобы обеспечить национальные цели развития и проекты технологического лидерства. Минтруд сформировал прогноз кадровой потребности на пятилетний период. В нем учли прогноз социально-экономического развития, целевые экономические показатели, проекты, включенные в документы стратегического планирования, демографические тренды, темпы роста производительности труда.

Была проанализирована не только новая потребность, которая возникает в связи с ростом отраслей, но и так называемая замещающая потребность, связанная с ежегодным выходом на пенсию работников, уточнил Котяков.

«В результате этой масштабной и кропотливой работы мы впервые получили детализированный прогноз в отраслевом, региональном и профессионально-квалификационном разрезах. Прогноз будет рассчитываться ежегодно и учитываться при формировании контрольных цифр приема. С учетом того что адаптация образовательных процессов под потребности экономики не происходит одномоментно, понимаем, что нужен более длительный коридор прогнозирования. Поэтому с 1 апреля стартует Всероссийский опрос работодателей о перспективной потребности экономики в кадрах уже для следующего прогноза», — сообщил министр труда и социальной защиты.

Котяков уточнил, что его планируется рассчитать сразу на семь лет – до 2032 года.