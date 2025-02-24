Можно изменить ставку НДС в госконтракте, не меняя цены

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.02.2025 № 24-06-07/10915.
Участник закупки формирует предложение о цене контракта с учетом всех накладных расходов, а также налогов, которые он обязан уплатить. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Ставка НДС не является существенным условием контракта и может быть изменена путем заключения дополнительного соглашения без изменения цены контракта.
При этом наличие или отсутствие в цене контракта суммы НДС не влияет на порядок налогообложения операций.
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