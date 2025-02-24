Можно изменить ставку НДС в госконтракте, не меняя цены

С 2025 года могут быть такие ситуации, когда в госконтракте указана ставка НДС 20%, а исполнитель применяет ставку 5%. В этом случае можно заключить допсоглашение.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.02.2025 № 24-06-07/10915.

Участник закупки формирует предложение о цене контракта с учетом всех накладных расходов, а также налогов, которые он обязан уплатить. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Ставка НДС не является существенным условием контракта и может быть изменена путем заключения дополнительного соглашения без изменения цены контракта.

При этом наличие или отсутствие в цене контракта суммы НДС не влияет на порядок налогообложения операций.