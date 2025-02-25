📄 При задержке зарплаты можно приостановить работу: образец заявления

В случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

Основание – статья 142 ТК.

Образец заявления на приостановку работы приводит Роструд.

В период приостановления работы сотрудник имеет право отсутствовать на рабочем месте. При этом за ним сохраняется средний заработок.

Образец заявления можно скачать во вложении к этому материалу.