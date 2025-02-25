📄 При задержке зарплаты можно приостановить работу: образец заявления

Основание – статья 142 ТК.
Образец заявления на приостановку работы приводит Роструд.
В период приостановления работы сотрудник имеет право отсутствовать на рабочем месте. При этом за ним сохраняется средний заработок.
Образец заявления можно скачать во вложении к этому материалу.
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