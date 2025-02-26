Пенсионер взыскал с РЖД больше 3 млн рублей за увольнение по срочному договору

Суд не нашел оснований для заключения с сотрудником срочного трудового договора и установил, что пенсионер подписал документы вынужденно.

Кассационный суд принял сторону сотрудника в деле об увольнении пенсионера по срочному трудовому договору. Нижестоящие инстанции также не поддержали решение работодателя.

Сначала ОАО «РЖД» уволило сотрудника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, но на следующий день его приняли на работу и заключили трудовой договор на определенный срок. Затем срочный договор продлили, а когда он истек, пенсионера уволили окончательно. Работник не согласился с этим и решил оспорить действия работодателя в суде.

Основной аргумент пенсионера в том, что он не мог повлиять на решение компании заключить с ним именно срочный трудовой договор. В своем заявлении о приеме на работу он не указывал, на какой именно срок устраивается.

Суд апелляционной инстанции установил, что пенсионер подписал документы вынуждено, а у РЖД не было причин ограничить время действия трудового договора.

«Суд апелляционной инстанции правильно обратил внимание на отсутствие у К. намерений на заключение срочного трудового договора при написании заявления о приеме на работу без указания срочного характера трудовых отношений, а также отсутствие у К. возможности повлиять на решение работодателя о заключении с ним срочного трудового договора и дополнительных соглашений, изменяющих срок действия трудового договора», — сказано в определении от 27.01.2025 № 88-226/2025.

Таким образом, сотрудник смог взыскать с работодателя зарплату за время вынужденного прогула — с 21 февраля 2022 года в размере 3 427 170, 48 рублей.