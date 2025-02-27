Обманутые дольщики платят НДФЛ при продаже жилья, полученного взамен обещанного

У обычных дольщиков срок владения жильем идет от даты расчета с застройщиком. У обманутых – с даты регистрации собственности на квартиру.

Если человек продает квартиру, приобретенную по договору долевого участия (ДДУ), то срок владения считают от даты полного расчета с застройщиком. Если прошло более 5 лет, то НДФЛ с продажи этого жилья не будет.

Но если по ДДУ платили за одну будущую квартиру, а в итоге получили другую, то по этой другой квартире срок владения идет уже не от даты расчета с застройщиком, а с даты регистрации права собственности на нее в Росреестре.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.10.2024 № 03-04-05/105273.

Таким образом, если человек 5 лет назад рассчитался с застройщиком за квартиру № 1, но вместо нее 2 года назад получил квартиру № 2 и продал ее, то он заплатит НДФЛ с этой сделки. А если бы он также 2 года назад получил квартиру № 1, то НДФЛ с ее продажи не было бы, потому что срок владения по ней был бы 5 лет.

В такой ситуации, в частности, оказываются обманутые дольщики.

Аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 21.04.2022 № 03-04-07/35782.

Кстати, обманутый дольщик может продать одну квартиру, а доход от сделки уменьшить на расходы по другой квартире.