👓 Новые блоги на «Клерке» в феврале: программное обеспечение для защиты информации, контракты по гособоронзаказу, а также работа с дебиторкой и CRM-системами

Каждый месяц на «Клерке» компании заводят свои блоги, в том числе чтобы повысить доверие и интерес аудитории к своему бизнесу.

Цифровые технологии — компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для криптографической защиты информации. Пишут о том, как работать с электронными подписями и как безопасно их хранить.

Conomica — платформа для работы с дебиторской задолженностью. Специалисты помогут с выкупом долгов и финансированием бизнеса, а также расскажут, где предпринимателям найти деньги в условиях высокой ключевой ставки.

Off Group — студия автоматизации бизнес-процессов на базе Битрикс24 и CMS 1С-Битрикс. В своем блоге компания рассказывает, как легко работать с CRM-системами в разных отраслях бизнеса. Например, риелторы больше не будут тратить часы на поиски объектов, а смогут найти идеальную квартиру за пару кликов.

В блоги на «Клерке» вернулся виртуальный институт для тех, кто работает с государственным оборонным заказом — ГИД ПО ГОЗ. Эксперты объяснят, чем обосновывается цена контракта ГОЗ для торговли и развенчают популярные мифы о гособоронзаказе.

На каждый блог можно подписаться, а еще о каждой компании можно оставлять отзывы в рейтинге. В нашем рейтинге только честные отзывы и комментарии, которые никто не удаляет!