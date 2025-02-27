9 индикаторов риска помогли Роструду восстановить права 8 тысяч сотрудников

Мониторинг предбанкротных состояний позволяет трудовым инспекторам заранее предупреждать нарушения и защищать права сотрудников еще до того, как они начнут жаловаться на работодателя.

В 2024 году благодаря срабатыванию индикаторов риска, связанных с банкротством компаний, Роструд смог восстановить права свыше 8 тыс. работников. Задержанную зарплату в размере 345 млн рублей получили 4,5 тыс. человек.

«Внедренная система мониторинга предбанкротных состояний организаций позволяет эффективно выявлять признаки невыплаты заработной платы на ранних этапах. Это дает возможность принимать проактивные меры защиты трудовых прав граждан», — сказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Индикаторы риска помогают трудовым инспекторам выявлять нарушения и восстанавливать права работников, не дожидаясь их жалоб и обращений. Пока что Роструд применяет 9 индикаторов риска. Этот список хотят расширить, и за неявку работодателя на заседание комиссии по теневой занятости назначать выездную проверку предприятия.

Недавно мы писали, что долги работодателей по зарплате сократились на 58%.