Кабмин не продлил мораторий на проверки IT-бизнеса

С 4 марта 2025 года у ФНС появилось право снова проводить выездные налоговые проверки IT-компаний. Мораторий, который действовал с 2022 года, закончился 3 марта 2025 года. Власти не приняли решений о его продлении.
Представитель вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказал, что правительство не принимало решений о продлении моратория на проверки IT-компаний. Об этом пишут «Ведомости».
Мораторий вводили в 2022 году, чтобы поддержать отечественны программистов и разработчиков. За первый год действия господдержки число аккредитованных IT-компаний выросло с 14 до 20,8 тыс. организаций.
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