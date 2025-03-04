Кабмин не продлил мораторий на проверки IT-бизнеса

С 4 марта 2025 года у ФНС появилось право снова проводить выездные налоговые проверки IT-компаний. Мораторий, который действовал с 2022 года, закончился 3 марта 2025 года. Власти не приняли решений о его продлении.

Представитель вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказал, что правительство не принимало решений о продлении моратория на проверки IT-компаний. Об этом пишут «Ведомости».

Мораторий вводили в 2022 году, чтобы поддержать отечественны программистов и разработчиков. За первый год действия господдержки число аккредитованных IT-компаний выросло с 14 до 20,8 тыс. организаций.