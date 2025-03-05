🎁 Подарки сотрудницам на 8 Марта могут влиять на НДФЛ. И не только

НДФЛ
Товары, полученные безвозмездно, — это доход в натуральной форме, который облагается НДФЛ. По п. 28 ст. 217 НК подарки от организаций не облагаются в сумме до 4 000 рублей за налоговый период (календарный год). Все, что свыше – облагается.
Разъяснения по этой теме Минфин давал в письмах от 31.10.2022 № 03-04-06/105519, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.
В справке о доходах (приложение к 6-НДФЛ) подарок будет с кодом 2720.
Если подарок не дороже 4 тыс. рублей, его вообще не надо отражать в 6-НДФЛ и справках. Если дороже – надо отражать доход в комплекте с вычетом.
Если удержать НДФЛ не с чего (например, сотрудница в декрете и у нее нет зарплаты), работодатель в форме 6-НДФЛ сообщает о невозможность удержать налог.
Ранее мы писали, что подарки сотрудникам не входят в лимит для стандартного вычета по НДФЛ.
НДС
Товары, безвозмездно переданные организацией своим сотрудникам в качестве подарков, облагаются НДС, поскольку такая передача признается реализацией. Об этом сообщает Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-03-06/1/3748.
При этом входящий НДС по этим подаркам можно принять к вычету (если поставщик дал счет-фактуру).
Если организация на УСН, то НДС с подарков сотрудницам не будет.
Страховые взносы
Для освобождения от взносов нужен письменный договор дарения, который оформлен по нормам гражданского законодательства.
В соответствии с п. 2 ст. 574 ГК, когда даритель юрлицо и стоимость дара превышает 3 000 рублей, договор дарения должен быть в письменной форме.
Если договора нет, налоговики будут рассматривать это как выплату в рамках трудовых отношений и доначислят взносы. Разъяснение – в письмах Минфина от 31.10.2022 № 03-04-06/105519, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.
То есть для освобождения от взносов подарок до 3 тыс. рублей может быть по устной договоренности, а свыше 3 тыс. – по письменному договору.
Взносы на травматизм
Если подарок к празднику, то его передают по договору дарения и взносов на травматизм не будет. Требования к договору аналогичные (письмо Минтруда от 24.10.2023 № 17-4/ООГ-818).
Налог на прибыль
Затраты на приобретение подарков к 8 Марта нельзя включать в расходы (подп. 16 и 21 ст. 270 НК).
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Комментарии6
И здесь засада!
Если уж боевые награды аблажили по всем статьям (кто бы мог подумать!), то что в таком случае говорить аб васьмом аб марте ?
А золотые наградные пистоли тоже НДФЛ-ом и всем остальным надо обложить? Или тут только матом получится?
мне кажется, что писталеты побоятся аблагать. Пристрелить могут!
но это моё личное мнение. Вполне возможно что и это умудрятся акладывать.
А вообще не перестаю просто поражаться подобной дури!
Уже и подарки не дают спокойно выдать