🎁 Подарки сотрудницам на 8 Марта могут влиять на НДФЛ. И не только

На праздник 8 Марта (Международный женский день) у большинства работодателей принято дарит сотрудницам подарки и презенты. Эта операция может влиять на зарплату работниц, а также неизбежно на налоговый учет компании.

НДФЛ

Товары, полученные безвозмездно, — это доход в натуральной форме, который облагается НДФЛ. По п. 28 ст. 217 НК подарки от организаций не облагаются в сумме до 4 000 рублей за налоговый период (календарный год). Все, что свыше – облагается.

Разъяснения по этой теме Минфин давал в письмах от 31.10.2022 № 03-04-06/105519, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.

В справке о доходах (приложение к 6-НДФЛ) подарок будет с кодом 2720.

Если подарок не дороже 4 тыс. рублей, его вообще не надо отражать в 6-НДФЛ и справках. Если дороже – надо отражать доход в комплекте с вычетом.

Если удержать НДФЛ не с чего (например, сотрудница в декрете и у нее нет зарплаты), работодатель в форме 6-НДФЛ сообщает о невозможность удержать налог.

Ранее мы писали, что подарки сотрудникам не входят в лимит для стандартного вычета по НДФЛ.

НДС

Товары, безвозмездно переданные организацией своим сотрудникам в качестве подарков, облагаются НДС, поскольку такая передача признается реализацией. Об этом сообщает Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-03-06/1/3748.

При этом входящий НДС по этим подаркам можно принять к вычету (если поставщик дал счет-фактуру).

Если организация на УСН, то НДС с подарков сотрудницам не будет.

Страховые взносы

Для освобождения от взносов нужен письменный договор дарения, который оформлен по нормам гражданского законодательства.

В соответствии с п. 2 ст. 574 ГК, когда даритель юрлицо и стоимость дара превышает 3 000 рублей, договор дарения должен быть в письменной форме.

Если договора нет, налоговики будут рассматривать это как выплату в рамках трудовых отношений и доначислят взносы. Разъяснение – в письмах Минфина от 31.10.2022 № 03-04-06/105519, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.

То есть для освобождения от взносов подарок до 3 тыс. рублей может быть по устной договоренности, а свыше 3 тыс. – по письменному договору.

Взносы на травматизм

Если подарок к празднику, то его передают по договору дарения и взносов на травматизм не будет. Требования к договору аналогичные (письмо Минтруда от 24.10.2023 № 17-4/ООГ-818).

Налог на прибыль

Затраты на приобретение подарков к 8 Марта нельзя включать в расходы (подп. 16 и 21 ст. 270 НК).