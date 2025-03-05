Роструд объяснил, будет ли работодатель платит компенсацию за задержку зарплаты по вине банка

Компания должна компенсировать сотруднику задержку зарплаты, даже если она возникла не из-за работодателя.

Если задержка в выплате зарплаты произошла не по вине работодателя, а из-за проблем со стороны банка, то компания все равно должна выплатить сотруднику компенсацию.

«За несвоевременную выплату заработной платы работодатель подлежит привлечению к материальной ответственности вне зависимости от его вины в такой ситуации», — сказано в телеграм-канале Роструда.

Согласно ст. 236 ТК, обязанность по выплате денежной компенсации возникает независимо от вины работодателя. Помимо зарплаты сотруднику нужно выплатить проценты, их размер должен быть не ниже в размере не ниже одной сто пятидесятой ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.