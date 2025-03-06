Депутаты изменят сроки подачи заявлений на отпуск

Зачастую сотрудники сталкиваются с длительным периодом, за который нужно подать заявление на отпуск, а у работодателей из-за этого возникают проблемы с оплатой отпускных. Новый законопроект собирается решить эту проблему.
Депутаты хотят установить срок подачи заявление на отпуск не менее пяти и не более 14 календарных дней.
«Законопроект преследует цель защитить как работников от установления несоизмеримо длительного периода, за который должно быть написано заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск, так и работодателей от возникающих условий, при которых невозможно произвести оплату отпускных за 3 дня до начала отпуска», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас сотрудников о начале отпуска извещают под роспись не более чем за две недели до начала отпуска, если все идет по графику, то заявление работодателю подавать не надо. Однако может возникнуть ситуация, когда нужен оплачиваемый отпуск вне графика. В таком случае Минтруд разрешает работодателям самостоятельно установить разумные сроки для подачи такого заявления, даже за месяц до начала отпуска. Это вызывает недовольство сотрудников и напряженность в коллективе.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня его официальной публикации.
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