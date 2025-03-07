Роструд начал формировать черный список работодателей

В реестр недобросовестных работодателей могут попасть компании, которые платят самозанятым больше 20 тысяч рублей в месяц.

С начала 2025 года Роструд запустил новый реестр недобросовестных работодателей. В него попадут компании и ИП, которые выплачивают зарплату ниже МРОТ, а также те, кто заключают договоры гражданско-правового характера вместо трудовых.

«Организации, попадающие в данный реестр, столкнутся с серьезными последствиями, включая внеплановые проверки и ограничения на доступ к государственным ресурсам, таким как субсидии, льготы и налоговые преференции», — сказано на сайте ФНС.

От налоговой комиссии по борьбе с нелегальной занятостью будут получать информацию о выплатах ниже МРОТ и перечислениях самозанятым сумм свыше 20 тыс. рублей в месяц.

Сотрудники, которые соглашаются работать по теневой схеме, могут столкнуться с незаконным увольнением, с невыплатой пособий и с отказами в получении кредитов и визы за границу.

Проверить размер свой зарплаты и страховые взносы, которые должен платить работодатель, можно в личном кабинете физлица на сайте ФНС в разделе «Доходы и вычеты».