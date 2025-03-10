Банки подняли реальные ставки по потребительским кредитам до 37%

Сейчас переплата по кредитам составит треть от изначальной суммы. Из топ-15 банков только две организации снизили полную стоимость кредита, остальные — подняли.

В марте средняя стоимость потребительского кредита у топ-15 банков почти добралась до 37%, что 1,3 процентных пункта больше, чем в феврале 2025 года.

С начала февраля из топ-15 банков шесть повысили полную стоимость кредитов (ПСК) наличными. Только Альфа-Банк и Газпромбанк снизили этот показатель. В среднем по рынку минимальная стоимость кредита составляет 29%, а максимальная — 44%. Об этом пишут «Известия».

Чаще всего россияне берут кредиты на два года, средний размер займа — около 120 тыс. рублей. С действующими ставками переплата составит треть от изначальной суммы.

«Раньше ограничение ПСК не позволяло банкам компенсировать высокие риски по некоторым категориям клиентов за счет повышения ставок. Это вызвало значительное сжатие объемов рынка», — сказали в пресс-службе ВТБ.

У банков выросли риски невозвратов займов, поэтому они снизили долю одобрения заявок до 5%. По данным за декабрь 2024 года, объем долгов физлиц перед банками составил 37 трлн рублей.

Недавно мы писали, что среди тех, кто решил установить самозапрет на оформление кредита, 91% воспользовались максимальным уровнем ограничений.