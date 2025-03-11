Может ли сотрудник отозвать заявление на отпуск за своей счет, если во время него ушел на больничный

Если работодатель не против отменить сотруднику отпуск без сохранения зарплаты, то сотрудник может написать заявление об этом.

Роструд разобрался в непростой ситуации с отпуском и больничным. Сотрудник хочет отозвать свое заявление о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты, который уже начался. Основание для отказа от заявления — выход на больничный.

На сайте онлайнинспекция.рф ответили, что эта проблема не урегулирована нормами трудового законодательства. Инспекторы считают, что отозвать заявление на отпуск за свой счет можно, если работодатель не против его прекращения. Чтобы прервать уже начавшееся время отдыха, нужно написать заявление.

Документ оформляют письменно на бумажном носителе, отправить кадровику сообщение в мессенджере нельзя.

Также Роструд отметил, что работодатель имеет право отказать в отмене отпуска без сохранения зарплаты.