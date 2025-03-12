Госдума собирается полностью запретить рекламу эзотерических услуг

Эзотерические услуги не имеют научного объяснения и зачастую их оказывают шарлатаны и мошенники, поэтому власти хотят запретить любую рекламу такой деятельности.

Депутат Госдумы Нина Останина планирует внести в Госдуму законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также о блокировке ресурсов, распространяющих такие предложения.

«Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое "лечение" и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества», — сказано в телеграм-канале Нины Останиной.

Также она привела статистику, по которой за 2024 год мошенники из сферы эзотерики украли у семей больше 100 млрд рублей.

В феврале 2025 года вице-спикер ГД Борис Чернышов предлагал Минпромторгу запретить продажу эзотерических товаров покупателям до 18 лет. Это позволит защитить детей от потенциального вреда психическому и физическому здоровью.