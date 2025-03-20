❓ Как отразить реализацию без подписанных УПД: опыт бухгалтеров

Отсутствие подписанных документов от покупателя ставит поставщиков перед риском невозможности подтвердить сделку. Бухгалтеры предлагают использовать юридические и логистические инструменты.

Ситуации, когда покупатели отказываются подписывать отгрузочные документы, создают риски для поставщиков. Особенно остро проблема стоит при работе с иногородними контрагентами: транспортные компании часто не возвращают бумажные экземпляры, а электронные документы остаются неподтвержденными.

Участники нашего телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» предложили несколько решений. Например:

поставщикам — советуют не отдавать товар без подписи либо использовать транспортные компании, которые предоставляют услугу подписания и возврата документов за дополнительную плату;

для иногородних покупателей — рекомендована предоплата и отправка документов почтой на юридический адрес с фиксацией сроков для возражений.

Как отметила участница обсуждения, ключевым ориентиром остается статья 458 ГК, регулирующая момент передачи товара. Если в договоре не прописаны сроки подписания УПД, по умолчанию применяется 30-дневный период.

Отдельно обсуждался налоговый аспект: при работе с НДС отсутствие подписанных документов не позволяет отражать операции в книге продаж, что может стать основанием для претензий контролеров.

«Если возражений по количеству или качеству товара нет в установленный срок, УПД считается подписанным. Но это должно быть закреплено в договоре», — подчеркнула участница беседы.

Дискуссия в «КУБе» показала, что решение проблемы требует как юридической грамотности, так и гибкости в работе с контрагентами. Комбинация предоплаты, четких договорных условий и привлечения третьих сторон помогает минимизировать риски. Главное — не надеяться на добросовестность покупателя, а заранее выстраивать механизмы, которые защитят интересы поставщика на всех этапах сделки.

А вам приходилось сталкиваться с нерадивыми покупателями? Делитесь в комментариях.

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